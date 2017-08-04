Названа предварительная причина затопления рудника «Мир» в Якутии

Причиной затопления якутского рудника «Мир» мог быть технологический сбой в резервуаре хранения воды, передает РЕН ТВ.

В компании «Алроса» сообщили, что на месте ЧП создан оперативный штаб.

По данным телеканала, на поверхность вышли около 90 горняков. В забое остаются еще 60.

По информации ТАСС на поверхность вывели 79 человек. Еще 25 поднимаются из шахты. Ранее агентство сообщило, что спасателям удалось установить связь с 130 горняками. В Следственном комитете России сообщили агентству о доследственной проверке по факту произошедшего.

Видео с шахты «Мир» сразу после затопления

По другим данным, из шахты выведены около 150 находившихся там людей. Пострадавших среди них нет.

Ранее сообщалось, что в 16:30 (10:30 мск) в горизонте 210 метров рудника произошло подтопление насосной станции ВКС-2. Из-за этого в шахту попало около 200 тысяч кубометров грунтовых вод. Позднее уточнялось, что в руднике оказалось до 270 тысяч кубометров.

«Алроса» — компания, занимающаяся добычей алмазов. На долю этого холдинга приходится около четверти этого рынка в мировом масштабе.