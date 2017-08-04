Из затопленной алмазной шахты в Якутии эвакуировали 150 горняков

Почти 150 человек вывели на поверхность из алмазной шахты компании «Мир» в Якутии, в которой произошел прорыв воды. Об этом в пятницу, 4 августа, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

«После подтопления на поверхность выведены почти 150 человек. По предварительным данным, пострадавших нет», — рассказал собеседник агентства.

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При этом в оперативном штабе пояснили, что подтопление не скажется на работе принадлежащей компании «Алроса» шахты.

Всего в шахту попало около 200 тысяч кубометров воды, уточнил источник ТАСС. «Установлено, что в горизонте 210 метров рудника "Мир" произошло подтопление насосной станции ВКС-2. По предварительным данным, в шахту попало 200 тысяч кубометров грунтовых вод», — рассказали агентству.

ЧП произошло в 16:30 по местному времени (10:30 мск). Первоначально сообщалась, что в шахте находились 100 горняков, позже РИА Новости уточнило, что под землей работали 148 человек.

«Алроса» — отечественная компания, один из крупнейших в мире алмазодобытчиков. На долю холдинга приходится около четверти мирового производства алмазов и 97 процентов российского. Основная деятельность предприятия сосредоточена в Якутии, а также в Архангельской области и Африке.

