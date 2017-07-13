Шахтер погиб при обрушении горной породы на Урале

В Свердловской области при обрушении горной породы в шахте «Новокальинская» погиб рабочий, сообщил ТАСС источник в экстренных службах в четверг, 13 июля.
«Тело погибшего сейчас извлекают спасатели», — отметил он.
Эвакуация остальных 120 шахтеров не проводилась, их работа продолжается в штатном режиме.
Площадь обрушения составила три кубометра. На месте работают горноспасатели. Обстоятельства происшествия и его причины устанавливаются.
7 июля сообщалось, что семьи четверых горняков, погибших при взрыве на руднике Заполярный в Норильске получат по два миллиона рублей. Пострадавшим также выплатят компенсацию, сумма которой рассчитывается исходя из степени причиненного им вреда.
Хлопок газа в шахте Рудник Заполярный произошел 7 июля в 11:30 (7:30 мск). По данному факту возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении горных работ.