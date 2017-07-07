Семьи погибших при взрыве на шахте в Норильске получат по два миллиона рублей

Семьи горняков, погибших при взрыве на руднике Заполярный в Норильске, получат по 2,025 миллионов рублей. Об этом сообщается на сайте компании «Норникель».

Суммы, положенные пострадавшим, будут рассчитываться исходя из степени причиненного им вреда. Выплаты будет осуществлять компания «Согаз».

В ходе проведения горноспасательных работ на шахте обнаружили тела четырех человек. На поверхность вывели 161 горняка. Трое были госпитализированы, они находятся в состоянии средней степени тяжести, угрозы для их жизни нет.

Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных или иных работ».

Хлопок газа произошел на шахте «Рудник Заполярный» 7 июля около 11:30 по местному времени (7:30 мск). 8 июля в Норильске объявлен днем траура.