Число погибших при взрыве в норильской шахте возросло до четырех

В шахте «Заполярная» в Норильске обнаружили тело четвертого погибшего в результате взрыва, ранее он считался пропавшим без вести. Об этом сообщили в главном управлении МЧС России по Красноярскому краю, передает в пятницу, 7 июля, ТАСС.

«Поисково-спасательные работы завершены, работа рудника приостановлена на время следственных действий», — рассказали в региональном ведомстве.

Всего на поверхность вывели 161 человека, троих госпитализировали. Они находятся в состоянии средней степени тяжести, угрозы для их жизни нет.

Как сообщает краевое управление Следственного комитета России, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных или иных работ». Назначена судебно-медицинская экспертиза тел погибших, которая позволит установить причину смерти.

По предварительной информации, опубликованной на официальном сайте компании, причиной взрыва стал выброс газа метана при проведении строительных работ. Впрочем, замдиректора Заполярного филиала «Норникеля» по безопасности и охране труда Сергей Градюшко заявил, что данная шахта входит в число «опасных по метану», однако во время проведения спасательных работ на месте взрыва следы метана не обнаружены.

Хлопок неустановленного газа произошел на шахте «Рудник Заполярный» около 11:30 по местному времени (7:30 мск). 8 июля в Норильске объявлен днем траура.