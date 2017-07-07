На месте взрыва на шахте в Норильске не обнаружили следов метана

На месте взрыва в Норильске на шахте «Заполярная» не обнаружены следы метана. Об этом ТАСС сообщил замдиректора Заполярного филиала «Норникеля» по безопасности и охране труда Сергей Градюшко.

Ранее взрыв газа называли предварительной причиной ЧП.

Также Градюшко отметил, что пострадавшим и семьям погибших будет оказана необходимая помощь. «Все абсолютно выплаты, которые положены, будут оказаны. Вся положенная компенсация как от компании, так и от Фонда социального страхования будет оказана», — приводит РИА Новости его слова.

Как сообщается на сайте администрации Норильска, 8 июля в городе объявлен днем траура. Руководство приняло решение отменить все развлекательные общегородские мероприятия.

Ранее 7 июля в результате взрыве на шахте «Заполярный» погибли три человека, их тела подняты на поверхность. Еще трое получили травмы средней тяжести. Из-под земли были эвакуированы 154 человека.