Пропавший после обрушения породы на шахте в Коми горняк погиб

В Коми под завалами породы на шахте «Интинская» спасатели обнаружили тело пропавшего горняка. Об этом РИА Новости сообщил источник в экстренных службах республики.

Отмечается, что разбор завалов завершен. Тело погибшего поднимут на поверхность.

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Обрушение горной породы на шахте «Интинская» произошло утром в пятницу, 23 июня. В результате ЧП один человек получил травмы. На поверхность были выведены около 200 шахтеров.

Среди основных версий произошедшего рассматриваются возможное нарушение техники безопасной работы в забое, а также природные причины.

В 2016 году с шахты «Интинская» из-за пожара эвакуировали 55 рабочих, однако в результате ЧП тогда никто не пострадал. По предписанию Ростехнадзора «Интинскую» временно закрыли, однако в апреле 2016 года добыча угля возобновилась.