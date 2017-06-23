На шахте в Коми произошло обрушение породы

В Республике Коми на шахте «Интинская» обрушилась горная порода. Об этом ТАСС в пятницу, 23 июня, сообщили в экстренных службах.

Обрушение произошло на глубине 320 метров. На аварийном участке находились четверо горняков, с тремя из них установлена связь, местонахождение четвертого устанавливается. «Один горняк травмирован, и его выводят на поверхность», — добавил собеседник агентства. Всего из шахты были эвакуированы около 200 человек.

По данным источника «Интерфакса» в региональных службах технического надзора, среди основных версий произошедшего — возможное нарушение техники безопасной работы в забое, а также природные причины.

«Существует комплекс природных явлений, которые могут спровоцировать непроизвольный частичный обвал породы, однако при должном соблюдении мер безопасности, как правило, такие явления удается предупредить и не допустить их развития до критической ситуации», — заметил собеседник агентства.