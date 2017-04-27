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На заброшенной забайкальской шахте глыба льда упала на китайцев

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Архивное фото
Архивное фото

В Забайкальском крае при обрушении глыбы льда на заброшенной шахте в Александрово-Заводском районе погиб гражданин Китая, еще двое получили серьезные ранения. Об этом в четверг, 27 апреля, РИА Новости рассказал источник в администрации района.

«Одного китайца придавило льдом. Двое пострадали. Повреждения значительные. Сломан таз, есть повреждения брюшной полости. Доставлены в районную больницу», — объяснил он.

По словам собеседника агентства, на шахте, принадлежащей китайской компании «Байкалруд», ранее добывали руду. Что делали пострадавшие на данном объекте, не известно.

Отмечается, что на место ЧП выехала комиссия. В компании заявили, что разбираются в произошедшем.

23 апреля при обрушении породы на золотодобывающей шахте «Центральная» в Челябинской области погибли два человека. Из-под земли были эвакуированы 163 горняка. Обрушение произошло на глубине 700 метров. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 143 УК РФ — «Нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух человек».

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