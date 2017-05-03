При взрыве на угольной шахте в Иране погиб 21 человек

На угольной шахте на севере Ирана произошел взрыв. В результате аварии погиб 21 человек, еще 69 получили ранения. Об этом в среду, 3 мая, передает Reuters со ссылкой на местные СМИ.

Взрыв произошел в 12:45 по местному времени (11:15 мск) на шахте Земестан-Юрт, расположенной неподалеку от города Азадшахр (провинция Голестан). Как отмечает Teheran Times, власти полагают, что инцидент произошел из-за высокой концентрации метана.

В середине февраля восемь человек погибли в результате взрыва на угольной шахте «Цзубао» в китайской провинции Хунань. В момент аварии в забое находилось 29 горняков, самостоятельной выйти на поверхность удалось 17 из них.

В ноябре прошлого года при взрыве на угольной шахте в районе города Чунцин (юго-запад Китая) погибли 33 человека. Причиной случившегося стали сразу несколько нарушений норм техники безопасности.