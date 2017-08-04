На якутском алмазном руднике произошла авария

На руднике «Мир» компании «Алроса» в Якутии произошел прорыв воды, при этом в шахте находятся более 100 человек. Об этом говорится в пятницу, 4 августа, в сообщении компании.

ЧП произошло в 16:30 по местному времени (10:30 мск). «В шахте рудника "Мир" компании "Алроса" произошел прорыв воды в рудник из карьера. В шахте находятся более 100 человек. Введен план ликвидации аварии, создан оперативный штаб, ведется спасательная операция», — говорится в сообщении.

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Как отмечается, экстренные службы оперативно прибыли на место аварии, на объекте работают сотрудники военизированных горноспасательных частей. Глава компании «Алроса» Сергей Иванов вылетел в город Мирный.

В оперативном штабе спасательной операции уточняют, что на работе шахты эта авария не скажется. По данным агентства ТАСС, прорыв воды произошел из-за подтопления насосной станции.

Агентство напомнило, что это уже второй случай ЧП на этом руднике за неделю. 29 июля в штрек-ленте обрушилась горная порода, которая засыпала погрузочную машину, где находился один рабочий. Он скончался на месте. После этого инцидента работу шахты не стали приостанавливать.