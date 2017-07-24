78 горняков эвакуировались из шахты в Кузбассе после выброса угля и газа

На шахте «Анжерская-Южная» в районе поселка Арсентьевка в Кемеровской области произошел выброс угля и газа, шахту самостоятельно покинули 78 из 79 рабочих, находившихся в ней. Об этом в понедельник, 24 июля, сообщается на сайте регионального главка МЧС.

Информация по одному шахтеру уточняется, добавили в ведомстве.

Как отмечается, сигнал о происшествии на шахте поступил в оперативную службу МЧС в 23:40 по местному времени (19:40 мск).

На месте работают оперативная группа МЧС, в составе которой 15 горноспасателей, специалисты оперативных групп ГУ МЧС по региону и кемеровского пожарно-спасательного гарнизона.

Управление СК по Кемеровской области проводит доследственную проверку после инцидента.

7 июля в результате взрыва на шахте рудника «Заполярный» в Норильске погибли четыре человека. Еще трое получили травмы средней тяжести. Из-под земли были эвакуированы 154 горняка.