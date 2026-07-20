Китай резко нарастил закупки российской нефти

Китай в 2026 году нарастил импорт российской нефти на 16,7 %

КНР в первой половине 2026 года увеличила импорт российской нефти на 16,7 процента, до 57,28 миллиона тонн. Об этом со ссылкой на данные китайских таможенников сообщает ТАСС.

При этом отмечается, что стоимость поставок выросла на 31,1 процента, достигнув 33,13 миллиарда долларов. Показатель увеличился год к году примерно на восемь миллионов тонн нефти и восемь миллиардов долларов.

В мае Россия, хотя и снизила поставки с 9,32 миллиона баррелей в сутки до 7,72 миллиона, оставалась крупнейшим поставщиком углеводородов в Китай, опережая с долей рынка в 25 процентов идущую второй с 17 процентами Саудовскую Аравию.

Тем временем, мировые цены на нефть на фоне нового обострения иранского кофликта поднялись выше 90 долларов за баррель.

