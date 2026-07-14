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13:34, 14 июля 2026Экономика

Назван главный поставщик нефти в Китай

Россия в мае сохранила за собой статус крупнейшего поставщика нефти в Китай
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Tatiana Meel / Reuters

В мае Россия сохранила за собой статус крупнейшего поставщика нефти в Китай. Об этом сообщается в ежемесячном отчете Международного энергетического агентства (МЭА).

Российские экспортеры в конце весны обеспечили 25 процентов потребностей азиатской страны в импорте нефти, уточнили аналитики. На второй строчке в списке ведущих поставщиков сырья в КНР оказалась Саудовская Аравия с долей 17 процентов.

В конце весны поставки нефти в Китай резко упали — с 9,32 миллиона баррелей в сутки до 7,72 миллиона. В июне негативная динамика продолжилась. Как свидетельствуют данные Главного таможенного управления КНР, среднесуточные поставки сырья опустились до десятилетнего минимума и составили 7,12 миллиона баррелей. В месячном выражении показатель просел почти на 9 процентов, а в годовом — на 40 процентов.

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Эксперты связывают подобную динамику в первую очередь с масштабными перебоями в поставках ближневосточного сырья. Война в Иране повлекла за собой фактически полное перекрытие Ормузского пролива. Китай наряду с другими азиатскими странами сильно зависел от импорта нефти по этому маршруту.

Региональный кризис заставил КНР сделать ставку на внутренние резервы, позволив сэкономить миллиарды долларов, отмечал обозреватель Reuters Рон Буссо. На этом фоне он рекомендовал странам Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) брать пример с энергополитики Китая, чтобы обезопасить себя от рисков повторных топливных кризисов.

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