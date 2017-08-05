Один из застрявших в затопленной шахте рудника «Мир» горняков вышел на связь

Один из девяти рабочих, заблокированных в затопленном руднике «Мир» в якутском городе Мирный, вышел на связь. Об этом журналистам сообщил представитель компании-владельца шахты «Алроса», передает ТАСС.

Горняк Алишер Мирзаев рассказал спасателям, что находится на глубине в 410 метров. Как сообщил агентству представитель МЧС, мужчине «оказали первую помощь и сейчас поднимают на поверхность».

Ранее командир филиала «Якутский военизированный горноспасательный отряд» Сергей Шредер рассказал журналистам, что были обследованы все незатопленные выработки рудника, нахождение людей вероятно на горизонтах минус 310 и минус 210 метров.

В поисково-спасательной операции задействованы 280 человек, в том числе восемь водолазов, и 34 единицы техники. Работы идут в круглосуточном режиме.

Днем в пятницу, 4 августа, принадлежащую компании «Алроса» шахту затопило 270 тысячами кубометров грунтовых вод. На поверхность были подняты 142 горняка. Остается неизвестной судьба еще восьми шахтеров. Предполагаемой причиной затопления якутского рудника мог быть технологический сбой в резервуаре хранения воды.