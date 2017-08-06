«Алроса» пересмотрит план производства из-за аварии на руднике «Мир»

Российская алмазодобывающая компания «Алроса» пересмотрит планы по производству из-за подтопления рудника «Мир» в якутском городе Мирный. Об этом заявил ее президент Сергей Иванов, передает в воскресенье, 6 августа, Rambler News Service.

«Пересмотр параметров производственной деятельности компании в рамках корректировки бюджета 2017 года в связи с аварией на руднике "Мир" будет произведен до 19 августа», — отметил он.

Ранее в воскресенье замглавы МЧС России Владлен Аксенов в эфире телеканала «Россия 24» рассказал, что в настоящее время проводятся работы по отгрузке горной массы, «чтобы дойти до трех человек, которые, по нашей информации, заблокированы в выработках 310-го горизонта», пишет ТАСС.

В «Алросе» также сообщали, что в Мирный для участия в спасательной операции прибыли горнопроходчики-скалолазы. Кроме того, насосы, установленные на горизонте в 235 метров, откачивают карьерную воду.

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Днем в пятницу, 4 августа, принадлежащую компании «Алроса» шахту затопило 270 тысячами кубометров грунтовых вод. Предполагаемой причиной мог быть технологический сбой в резервуаре хранения воды.

На момент аварии в шахте находился 151 человек, в первый день удалось вывести на поверхность 142 шахтеров. 5 августа стволовой Алишер Мирзаев самостоятельно связался со спасателями, его подняли на поверхность и госпитализировали. Судьба еще восьми горняков неизвестна.

В Мирном введен режим чрезвычайной ситуации.

«Алроса» — один из крупнейших в мире алмазодобытчиков. На долю холдинга приходится около четверти мирового производства алмазов и 97 процентов российского. Основная деятельность предприятия сосредоточена в Якутии, а также в Архангельской области и Африке.

На рудник «Мир» приходится около 11 процентов годовой добычи компании, отмечает RNS. Ориентир по производству на 2017 год составляет около 39 миллионов карат.