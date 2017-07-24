В московский офис «Алросы» снова пришли следователи с обыском

Следственные действия и выемка документов проводятся в одном из подразделений алмазодобывающей компании «Алроса». Об этом в понедельник, 24 июля, источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС.

«В московском офисе компании "Единая сбытовая организация "Алроса" проводятся оперативно-следственные действия», — сказал он. По словам источника, обыски проводятся в рамках возбужденного ранее дела. При этом о каком именно деле идет речь, он не уточнил.

В свою очередь источник, близкий к компании, отмечает, что задержан сотрудник службы безопасности. Официального подтверждения этой информации пока не поступало.

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6 апреля стало известно, что в московском офисе компании «Алроса» прошли оперативно-следственные мероприятия. По словам источника, знакомого с ситуацией, выемка документов была проведена по поручению управления Следственного комитета России (СКР) по республике Якутия.

«Алроса» — отечественная компания, один из крупнейших в мире алмазодобытчиков. На долю холдинга приходится около четверти мирового производства алмазов и 97 процентов российского. Основная деятельность предприятия сосредоточена в Якутии, а также в Архангельской области и Африке.