В московский офис «Алросы» пришли следователи с обыском

В московском офисе компании «Алроса» проходят оперативно-следственные мероприятия. Об этом в четверг, 6 апреля, сообщил «Интерфаксу» источник, знакомый с ситуацией.

По его словам, выемка документов проводится по поручению управления Следственного комитета по республике Якутия.

Источник не уточнил, с чем связаны обыски.

«Интерфакс» не располагает официальной информацией от СК по этому поводу.

Анонимный источник ТАСС добавил, что сотрудники ФСБ, проводящие обыски, интересуются документами по сделкам с непрофильными активами в 2011-2013 годах.

Официальный представитель предприятия не комментирует ситуацию.

«Алроса» — отечественная компания, один из крупнейших в мире алмазодобытчиков. На долю холдинга приходится около четверти мирового производства алмазов и 97 процентов российского. Основная деятельность предприятия сосредоточена в Якутии, а также в Архангельской области и Африке.