Под индийских огранщиков алмазов попробуют изменить российские законы

Проект строительства завода по огранке алмазов во Владивостоке потребует внести изменения в российское таможенное и налоговое законодательство. Об этом заявил полпред президента России Юрий Трутнев во время рабочего визита в Дели, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Есть вопросы, касающиеся таможенного и налогового законодательства, чтобы этот проект был максимально эффективным. На следующей неделе в Москве проведу совещание по этому поводу», — сказал Трутнев.

По его словам, первый этап проекта будет завершен до открытия следующего Восточного экономического форума, который состоится в сентябре текущего года. Трутнев также сообщил, что индийская KGK получила 16 марта свидетельство резидента Свободного порта Владивосток.

Соглашение о создании ограночного производства во Владивостоке «Алроса» подписала с индийской KGK Diamonds осенью 2016 года. Российская компания поставляет неограненные алмазы KGK с 2008 года. Предполагается, что после выхода на полную мощность предприятие сможет гранить 15 тысяч карат алмазов в год.

16 марта президент индийской алмазной биржи (Bharat Diamonds Bourse) Ануп Мехта (Anoop Mehta) предложил России создать совместное предприятие по добыче алмазов в Индии. «В Индии есть крупнейшее разведанное месторождение емкостью 34 миллиона карат, которое в настоящее время не разрабатывается. У нас нет опыта в добыче, но мы готовы создать хорошую маркетинговую платформу, чтобы совместно с РФ участвовать в этом проекте, в том числе и финансово», — сказал Ануп Мехта.