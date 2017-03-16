Мантуров анонсировал скорое создание СП по сборке вертолетов с Индией

В ближайшие дни Россия и Индия закончат согласование вопросов, связанных с созданием совместного предприятия по сборке легких вертолетов Ка-226Т. Об этом заявил в четверг, 16 марта, министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, сообщает РИА Новости.

После подписания соглашения Россия поставит в Индию 60 вертолетов и 140 машинокомплектов, которые будут собраны на российско-индийском СП.

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По словам министра, Россия предлагает Индии кооперацию в производстве компонентов для самолетов SSJ-100 и широкофюзеляжных самолетов МС-21. «Мы открыты не только к поставкам, но и к сотрудничеству в области производства компонентов», — сказал он. В частности, стороны рассматривают возможность совместного создания деталей интерьера по МС-21.

В декабре 2015 года стало известно, что в соответствии с соглашением, подписанным в ходе визита индийского премьера Нарендры Моди в Москву, госкорпорация «Ростех» развернет в Индии производство вертолетов Ка-226Т.

В конце 2016 года сообщалось, что в контракте на поставку Индии легких вертолетов Ка-226Т будет задействован Улан-Удэнский авиазавод. По словам представителя корпорации «Вертолеты России», на этом предприятии развернут дублирующее производство машинокомплектов Ка-226Т.