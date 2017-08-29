В Якутии умер еще один шахтер из рудника «Мир»

В Якутии скончался еще один из работавших на руднике «Мир» шахтеров. Николай Алексеев умер в больнице от травм, полученных при обрушении породы в конце июля, сообщает телеканал «НВК-Саха» со ссылкой на пресс-службу компании «Алроса».

«С прискорбием сообщаем, что машинист горного самосвала Николай Алексеев, доставленный 29 июля санрейсом в республиканскую больницу — Центр экстренной медицины Якутска с диагнозом травмы шейного отдела позвоночника, скончался», — говорится в сообщении. После операции шахтер четыре недели находился в реанимации, но 28 августа, несмотря на все усилия врачей, умер.

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Днем в пятницу, 4 августа, принадлежащую компании «Алроса» шахту затопило 270 тысячами кубометров грунтовых вод. Предполагается, что это могло произойти из-за технологического сбоя в резервуаре.

В момент аварии внутри шахты находились 151 человек, в первый день удалось вывести на поверхность 142 шахтера. 5 августа стволовой Алишер Мирзаев самостоятельно связался со спасателями, его подняли на поверхность и госпитализировали. Судьба еще восьми горняков неизвестна.

За несколько дней до этого, 29 июля 2017 года на горизонте 320 метров увеличился поток воды, из-за чего рабочие установили дополнительные насосные агрегаты. Произошло обрушение породы на шахте, которое заблокировало шахтера Алексеева.