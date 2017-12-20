Россия
 
Последние новости
Накопительную часть пенсии заморозили до 2020 года
На советских пропагандистских плакатах разглядели гей-пары
Названы лучшие «звездные» босоножки 2017 года
В Кузбассе обрушилась шахта с сотней горняков
Отстраненных российских бобслеистов и скелетонистов включили в список на ОИ-2018
Прирученный польский кабан сбежал на неделю из дома и вернулся пьяным
«Сумасшедшие» миллиардеры раскрыли условия продажи биткоинов

В Кузбассе обрушилась шахта с сотней горняков

Перейти в «Мою Ленту»

В угольной шахте «Есаульская» в Новокузнецке произошел обвал горной породы. Об этом сообщил РИА Новости источник в экстренных службах в среду, 20 декабря.

«Трое [горняков] отрезаны от выхода, обстоятельства выясняются», — отметил он.

В момент ЧП под землей находились 99 человек, сообщает ТАСС. Обвал произошел в вентиляционном штреке на глубине 300 метров.

На месте работают два отделения горноспасателей.

«Проводится эвакуация работников на поверхность. По предварительным данным, пострадавших нет», — рассказал «Интерфакс» старший офицер Управления организации информирования населения НЦУКС МЧС Рустам Рассаев.

По его словам, спасатели установили связь с заблокированными горняками.

В сентябре один человек погиб при обвале породы в нефтешахте «Яреганефть» в Коми, принадлежащей «Лукойлу». Тело горняка подняли на поверхность.

4 августа шахту на дне алмазного рудника «Мир» в Якутии затопило грунтовыми водами. ЧП произошло в момент пересменки. 142 из 151 человека удалось оперативно эвакуировать. Еще одного спасли на следующий день. Восемь рабочих остались под землей. 26 августа спасательные работы были свернуты.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Более 200 горняков начали эвакуировать из шахты в Коми из-за задымления
При обвале породы на нефтешахте в Коми погиб рабочий
В Якутии умер еще один шахтер из рудника «Мир»
Поиск пропавших на подтопленном руднике «Мир» признали невозможным и прекратили
Другие материалы рубрики
Россия00:0419 декабря

«Он самурай, бабушка у него была японка»

Этот малыш отчаянно борется за жизнь, но ему нужна наша помощь
16:38Сегодня

Путину рассказали о национальном стандарте развития городов

11:00Сегодня

В России предложили создать детские уголовные суды

15:20Сегодня

Участницы Pussy Riot поздравили ФСБ плакатом «С днем рождения, палачи»

Россия00:0026 ноября

Провода, пакетик, скотч

Полицейские зверски пытают россиян, стараясь не оставлять следов
23:5019 декабря

Пожалевший немецких солдат школьник из Нового Уренгоя похудел из-за травли

12:36Сегодня

Песков усомнился в способности России урегулировать ближневосточный конфликт

15:25Сегодня

Сотрудничество церковников с чекистами сочли нормой

Россия17:1419 декабря

Ход в народ

Путин обозначил задачи своего нового срока
20:1819 декабря

Депутаты придумали запретить протесты в Томске

11:23Сегодня

Совестливым врачам собрались дать право отказываться делать аборты

14:56Сегодня

Россиянка лишилась семерых детей из-за слишком длинных волос сына

Россия
Мы держались тут: пожары, ураганы, теракты и стрелки
Все это россияне вытерпели в 2017 году
Путину рассказали о национальном стандарте развития городов
В Кузбассе обрушилась шахта с сотней горняков
«Он самурай, бабушка у него была японка»
Этот малыш отчаянно борется за жизнь, но ему нужна наша помощь
Ход в народ
Путин обозначил задачи своего нового срока
Участницы Pussy Riot поздравили ФСБ плакатом «С днем рождения, палачи»
Песков усомнился в способности России урегулировать ближневосточный конфликт
Все материалы
Мир
Будет хуже
Ядерная война, конец нефти и другие сценарии гибели современного мира
«Этим проклятым американцам мы еще покажем!»
Афганцы полюбили русских и возненавидели США
Британец запретил полякам удить рыбу и поплатился за это
Посмотревший за рулем порно дальнобойщик получил восемь лет
Безумный спецназ
Лучших бойцов США отправляют на убой по всему миру
Реджеп Тайип ЭрдоганВ спину не больно
Россия забыла обиды и взахлеб дружит с Турцией
Более половины француженок стали жертвами извращенцев в транспорте
Все материалы
Бывший СССР
Пошумели: Саакашвили повел сторонников на штурм
В центре Киева устроили погром, виновных обещают найти и наказать
Украина подготовилась к уничтожению Донбасса дождем из бомб
План есть? А если найду?
Литва решила подправить витрину Украине
На Украине будут штрафовать за ввоз «антиукраинских» книг из России
Украинцев обязали сходить в военкомат перед свадьбой
Саакашвили опубликовал открытое письмо к Порошенко и призвал его уйти в отставку
Украинцы заплатят молдаванам за облезлую елку
Все материалы
Экономика
Поигрались и хватит
Америка признала биткоин, но надежнее он от этого не стал
Никита Кричевский: Почерк 90-х
Можно ли вывести Солнцево из мальчика
Накопительную часть пенсии заморозили до 2020 года
Масштабный сбой касс в России лишил магазины миллиардов рублей
Путин высказался за высокое качество нового жилья
Россия осталась без «Птичьего молока»
Бизнес на гектаре
Как россияне зарабатывают с помощью бесплатной земли на Дальнем Востоке
Все материалы
Силовые структуры
Фраернулись
Вор в законе Сыч кинул братков и теперь скрывается от бандитов и полиции
Эти нары — не для Мары
Багдасарян, Улюкаев и убийцы Немцова: самые громкие приговоры года
Темные времена
Лихие 90-е: спецпроект «Ленты.ру»
Призвавшему вернуть Крым России учителю отменили украинский приговор
Ухажер залез в окно к возлюбленной, оставил цветы и пошел под суд
Лжеследователи отобрали у россиянина 100 тысяч евро
У взорвавшего гранату в жилом доме Ставрополя мужчины нашли бомбу
Все материалы
Наука и техника
«Перчатки из человеческой кожи, снятые с живых людей»☭
Зачем советские чекисты устроили красный террор и утопили страну в крови
Пробила дно
Планета-пришелец расколола Землю и сдвинула континенты
Плакат Виктора Говоркова «И засуху победим!»«Их расстрелять, мертвых?»
Сталина заставили убивать, а он лишь хотел пить вино
Предсказано скорое будущее человечества
Оргазмирующих рыб назвали угрозой для дельфинов
Названа причина необъяснимого бесплодия у семейных пар
Microsoft запретила устанавливать Google Chrome
Все материалы
Спорт
На снимке (слева направо): З. Саканделидзе (СССР), Э. Рэтлиф (США N 15), Т. Хендерсон (США), А. Белов (СССР), К. Джойс (США), М. Бэнтом (США). Все решили секунды
Cоветские баскетболисты совершили чудо и обыграли США в финале Олимпиады
«В 90-е надо было грабить, иначе сдохнешь с голоду»
Боец ММА отсидел десять лет, вернулся и стал чемпионом мира
Отстраненных российских бобслеистов и скелетонистов включили в список на ОИ-2018
Отказу вернуть права российским паралимпийцам дали объяснение
Шахматисты увидели позу из камасутры на логотипе чемпионата мира
Международный паралимпийский комитет отказался восстанавливать россиян в правах
Биатлонистка сменила Россию на Корею и затосковала
Все материалы
Культура
Без покрытия
Голая Минни Маус и кактус-многочлен на снимках лучших фотографов со всего мира
Есть почитать че?
Библиотека как мир, гуки и геи в беде, сразу два Линча: топовый артхаус на 2A17
Пожирая девушек глазами
Бывшие любовницы и другие горячие блюда в комедии авторов хита «1+1»
Объявлен лучший российский фильм года
Умерла озвучившая Дафну из «Скуби-Ду» актриса
Назван самый популярный фильм года
Мэрил Стрип публично затравили из-за секс-скандала
Все материалы
Интернет и СМИ
Двойное донышко
Российские звезды YouTube убегали от мусульман, пили водку и оскорбляли покойных
Уличная магия
Иногда все самое необычное происходит прямо у вас под носом
Как это развидеть
Боль, смерть и слезы на лучших снимках года
Актеры «Иронии судьбы» оценили перенос фильма с Первого канала на «Россию 1»
Врач прописал пациенту «намаз», «220 вольт» и «слушать Маваши»
Обхватившего двумя руками стакан Трампа заподозрили в употреблении наркотиков
Назван самый популярный в России котик
Все материалы
Ценности
Начни с лица
Макияж и косметика, которые выйдут из моды в новом году
«Я послушная жена и нежная девочка»
Ксения Собчак боится мужа, Рамзана Кадырова и нитратов
Желающим предложена узкая суперъяхта с двумя вертолетными площадками
Ирина Шейк заарканила человека-кактуса
Мировые модельеры начали отказываться от участия в Неделях моды
Назван лучший наряд для встречи Нового года
Для чемпионов создали кольца
Все материалы
Путешествия
Отельные крысы
Хакеры превращают туристов в заложников и оставляют их без гроша
Москвичей попросили сохранить планы на отпуск в тайне
Россияне нашли недорогой способ путешествовать по Европе
Охотник принял туриста за кабана и застрелил его
Строители случайно обесточили самый загруженный аэропорт в мире
Россияне спустили кучу денег за границей
Француз совершил кругосветное путешествие на яхте и установил новый рекорд
Все материалы
Из жизни
Чудовища существуют
Иногда звери едят людей, а не наоборот
Хедлайнеры года
Люди, изменившие мир в 2017 году
«У них дурацкие стереотипы о КГБ»
Россиянин приехал в Корею гастарбайтером, выпил пива и стал учителем
Адвоката поймали без штанов за съемкой порно с заключенной
Массовое избиение китайских работниц попало на видео
Россиянин повторил трюк Жан-Клода Ван Дамма перед елкой
«Просто закопать тело в яму — этого мало»
Австралиец завещал свои останки ферме тел, где разлагаются непогребенные трупы
Все материалы
Детский реVольвер
Тест Volvo XC40 – машины не менее революционной, чем все «Теслы» вместе взятые
Лучшие машины за последние 80 лет
Автомобили, которые оказали наибольшее влияние на автопром
Необъяснимо, но факт
Длительный тест Toyota Highlander, который почему-то почти всем нравится
10 самых футуристичных грузовиков
Как грузовики будущего видели в далеком (и не очень) прошлом
На торги выставят парадный «Мерседес» Адольфа Гитлера
Появились снимки прототипа спортивной Lada Vesta
Хэтчбеки MINI сменили «автомат» на «робот» с двумя сцеплениями
Все материалы
«Меня не убили, просто развели»
Россиянка влюбилась по уши и лишилась жилья
Что-то встало за окном
Строения, вызывающие самые пошлые ассоциации
«Привидение» погуляло по старинному дому и попало на видео
Его ворсейшество
Бессмертные ковры возвращаются на стены российских квартир
С собой не увезешь
Как живут российские олигархи за границей
Самый известный в России бомж-болельщик присмотрел дом в Краснодаре
В Тверской области деревню продали вместе с жителями
Все материалы