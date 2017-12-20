В Кузбассе обрушилась шахта с сотней горняков

В угольной шахте «Есаульская» в Новокузнецке произошел обвал горной породы. Об этом сообщил РИА Новости источник в экстренных службах в среду, 20 декабря.

«Трое [горняков] отрезаны от выхода, обстоятельства выясняются», — отметил он.

В момент ЧП под землей находились 99 человек, сообщает ТАСС. Обвал произошел в вентиляционном штреке на глубине 300 метров.

На месте работают два отделения горноспасателей.

«Проводится эвакуация работников на поверхность. По предварительным данным, пострадавших нет», — рассказал «Интерфакс» старший офицер Управления организации информирования населения НЦУКС МЧС Рустам Рассаев.

По его словам, спасатели установили связь с заблокированными горняками.

В сентябре один человек погиб при обвале породы в нефтешахте «Яреганефть» в Коми, принадлежащей «Лукойлу». Тело горняка подняли на поверхность.

4 августа шахту на дне алмазного рудника «Мир» в Якутии затопило грунтовыми водами. ЧП произошло в момент пересменки. 142 из 151 человека удалось оперативно эвакуировать. Еще одного спасли на следующий день. Восемь рабочих остались под землей. 26 августа спасательные работы были свернуты.

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