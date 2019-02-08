Россия
 
Последние новости
Доказано существование «климатической бомбы» в России
Тело мужчины шесть лет пожирало себя изнутри
Аршавин возвестил о торжестве чиновников над футболистами
Названы лучшие стиральные порошки
Девушка весом в два центнера поглощала еду на камеру и разбогатела
Самого богатого человека в мире шантажировали интимными фото
Останкинская башня порозовеет 
Лазарев пообещал удивить зрителей «Евровидения»
Женщина прожила 11 лет с пулей в ухе
Новости партнеров

Шесть шахтеров погибли при падении «КамАЗа» с 10-метровой высоты в Кузбассе

Перейти в «Мою Ленту»

«КамАЗ» с рабочими упал в обрыв с высоты 8-10 метров (примерно трех-четырехэтажный дом) в Кемеровской области. Шесть человек погибли и 16 пострадали, передает в пятницу, 8 февраля, ТАСС со ссылкой на ГИБДД.

Авария произошла в ста километрах от Междуреченска возле угольного распада. По предварительным данным, водитель не справился с управлением.

Все пассажиры работали на шахте «Разрез Распадский». Они ехали на смену.

На месте работают сотрудники полиции и МЧС. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 216 УК («Нарушение правил при ведении иных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»).

Шахта «Разрез Распадский» принадлежит компании «Распадская», которая занимается добычей и обогащением угля в Кемеровской области.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
В Кузбассе эвакуировали 118 шахтеров
Девять участников голодовки шахтеров в Забайкалье госпитализированы
В Забайкалье началась массовая голодовка шахтеров
Другие материалы рубрики
Россия00:02Сегодня

«Сейчас они жены, любовницы или протеже политиков-мужчин»

В российской власти должно быть больше женщин. И вот почему
10:32 6 февраля

Российский учебник по экономике запретили из-за недостатка патриотизма

20:32 7 февраля

Пожилого россиянина попросили вернуть лишние три копейки в Пенсионный фонд

23:15 7 февраля

Кадыров объяснил задержание зама своего постпреда в Крыму

Россия19:25 6 февраля
Вениамин Кондратьев

Бей своих

В Краснодарском крае наметился кризис власти
05:42 6 февраля

Названы главные экологические проблемы России

18:46 7 февраля

Жителей Курил спросят о принадлежности Курил

15:19 5 февраля

Российских мужчин захотели обеспечить оплачиваемым отпуском при рождении ребенка

Россия00:03 6 февраля

«Шесть лет ни за что! Это глупо и безумно»

Датчанин приехал в Россию и попал в тюрьму за христианскую проповедь
18:52 7 февраля

Постояльцев российского приюта для престарелых заморили голодом

17:42 7 февраля

Студент в костюме кота воспользовался слабостью преподавателя и попал на видео

17:02 7 февраля

В России предложили разрешить охоту на животных в полуволе

Россия
«Сейчас они жены, любовницы или протеже политиков-мужчин»
В российской власти должно быть больше женщин. И вот почему
Вениамин КондратьевБей своих
В Краснодарском крае наметился кризис власти
«Шесть лет ни за что! Это глупо и безумно»
Датчанин приехал в Россию и попал в тюрьму за христианскую проповедь
«Закидывают в машины как овец»
Кавказцы объявили войну традиции похищать невест. Остановит ли это дерзких женихов?
Пожилого россиянина попросили вернуть лишние три копейки в Пенсионный фонд
Кадыров объяснил задержание зама своего постпреда в Крыму
«Чиновника нужно облить грязью и матом?»
Сенатор Клишас о том, как хочет защищать государство и свободу слова новыми запретами
Все материалы
Мир
«Советский Союз забрал наши острова»
Япония считает Курилы своими, но готова идти на уступки. России этого мало
87-летний дед и внук торговали наркотиками и попались
В США назвали сроки вывода войск из Сирии
Россия призвала устранить военное присутствие США в Сирии
Мусульманину отложили казнь из-за христианского священника
В ОБСЕ осудили Украину за отказ пустить российских наблюдателей на выборы
Полковник из Венесуэлы признался в подготовке военного переворота
Все материалы
Бывший СССР
Второе нашествие
Очаг терроризма у границ России: Таджикистан на пороге нового вторжения исламистов
Поросячья угроза
В Грузии вспышка свиного гриппа. В аптеках заканчиваются лекарства, но туристам все равно
Александр ЛукашенкоВерный союзник
Лукашенко устал от России. Теперь он ищет новых друзей в США
Молдавские депутаты проголосовали за Лупу
Россия отправит наблюдателей на украинские выборы вопреки запрету Киева
На Украине разворовали американскую военную технику на миллионы гривен
В Конституции Украины закрепили курс на вступление в НАТО и Евросоюз
Все материалы
Экономика
Главный бордель Европы
Немецкие проститутки зарабатывают на сексе миллиарды. Чиновники хотят получить свою долю
Реальные пенсии россиян упали
Меркель назвала способ сохранить независимость от российского газа
Еще одна страна воспротивилась «Северному потоку-2»
Бензин в России снова подорожал
Будущие летчики
«Аэрофлот» подвел итоги конкурса «Лучший в небе».
Ценам на нефть предрекли обвал
Все материалы
Силовые структуры
«Человек кололся, нюхался, а потом вылечился. Так не бывает»
Как говорить о наркотиках в России по мнению властей: легализация — зло, Запад не прав
«Он истерично захохотал, а я чуть не потеряла сознание»
Россиянин провел 10 лет в психбольнице за жестокое убийство. А выйдя на волю, стал врачом
Кадр из фильма «В городе Сочи темные ночи»Золотые дельцы
Гениальные аферисты СССР: спецпроект «Ленты.ру»
Похитившие украинского авторитета в Москве признались в его убийстве
СКР показал пленников китовой тюрьмы в Приморье
Заместителя постпреда Кадырова задержали после драки в Крыму
Сенатор Арашуков пожаловался на сокамерника-террориста
Все материалы
Наука и техника
Странное тело
Ученый верит, что нашел в космосе корабль пришельцев. Над ним смеются, но он не сдается
Забитое старое
Самый страшный ужастик 90-х стал еще круче: Resident Evil 2
Крестьяне записываются в колхоз. 1930 год«Превратить крестьянина в колхозного раба»
Зачем Сталин украл идеи Троцкого и разграбил русскую деревню
Доказано существование «климатической бомбы» в России
Обнаружена самая древняя раковая опухоль
В США испугались «купола света» ракеты «Пионер»
На Солнце увидели необычный феномен
Все материалы
Спорт
Полет не нормальный
Футболист Сала летел в новую жизнь, но пропал в море. Надежд на его спасение нет
В Белгороде застрелили победителя международного турнира по боксу
Биатлонистка Анастасия ЗагоруйкоПрощай, оружие
Российские биатлонисты приехали в Канаду без винтовок. Кубок мира в Америке — ужас
Чемпионат мира по футболу в России назвали самым красивым в истории
Опознано тело пропавшего футболиста Салы
Мать Роналду высказалась об обвинении сына в изнасиловании
Логинов выиграл бронзу на этапе Кубка мира в Канаде
Все материалы
Культура
Фрагмент картины «Юдифь и Олоферн», 1612—1613Рубить по-женски
Кровь и ярость на полотне первой феминистки в истории
Под музыку хип-хопа
Децл умер после концерта. Ему было 35 лет
«Его искусали до смерти»
Новый роман Стивена Кинга: чужак, маньяк и мертвые дети
Звезду «Чародеев» насмешили новости о госпитализации и пене изо рта
Лазарев пообещал удивить зрителей «Евровидения»
Шнуров выложил фото из пустыни и восхвалил Аллаха
Звезду «Чародеев» и «Экипажа» Александру Яковлеву экстренно госпитализировали
Все материалы
Интернет и СМИ
«Поганый рот свой закрой!»
Шурыгину вновь вернули на экраны. Почему на телевидении не могут от нее отстать?
«Это никогда не исчезнет»
Токсичным людям в интернете объявили войну. Почему ее невозможно выиграть
Картинки оказались опасными для телефонов на Android
Самого богатого человека в мире шантажировали интимными фото
Reebok предложил «пересесть на мужское лицо» и попал под шквал критики
Российские интернет-провайдеры проверят рунет на устойчивость
В сети пожаловались на сложную взрослую жизнь
Все материалы
Ценности
«Знаю людей, получивших за вечеринку по 100 ударов плетьми»
Иранки любят и умеют развлекаться. Их не пугают огромные штрафы и тюрьма
Слава Америки
В чем сила самых влиятельных и властных женщин США
Опиум для богачей
Как знаменитый модельер заставил весь мир полюбить Китай
97-летняя женщина неожиданно стала моделью и растрогалась
Gucci поглумился над внешностью чернокожих и навлек гнев фанатов
Эмили Ратаковски показала нижнее белье в продуктовом магазине
«Я никогда не видела такой ужасной публики»
Шампанское, икра и соболя. Как отдыхают в Давосе банкиры и миллиардеры
Все материалы
Путешествия
Другая Европа
Соль, лев и чертовщина. Что посмотреть в Болгарии вместо пляжей
«Здесь дорого все и крайне тяжко»
Лобстеры, джаз и чаевые. Как россиянке выжить в Нью-Йорке
«Похмелья здесь не бывает»
Ром рекой, интернет по талонам и воздух свободы: чем живет Куба
Названы самые опасные для российских туристов страны
В Эквадоре зарезали российского туриста
Африканские власти заманят туристов сексуальными пышными женщинами
Названы самые жаркие места на планете
Все материалы
Из жизни
«Доживу до 180 лет, если выживу»
Миллионер утверждает, что нашел способ стать сверхчеловеком. Врачей это раздражает
«Русских здесь очень любят»
История россиянки о жизни в Греции
Роковое порно
Он влюбился в девушку из секс-чата. Страсть довела его до краж и убийства семьи
Туристы пережили падение гигантского кита и чудом остались в живых
Женщина прожила 11 лет с пулей в ухе
Врачи случайно удалили пациентке обе почки и лишили ее жизни
Среди чужих
Эти люди живут вдали от родины. В их домах — теснота, шум и хлам
Все материалы
25 самых популярных машин России: и снова Granta
Рейтинг самых продаваемых автомобилей на российском рынке в январе 2019 года
Сутки на руках
Как Алессандро Занарди проехал гонку «24 часа Дайтоны» на ручном управлении
Вести с другой планеты
Как обновился Passat и почему это так важно для «Фольксвагена»
Reventon на минималках
Забытый концепт-кар Honda, проживший несколько жизней
Рассекречен новый седан Subaru Legacy с турбомотором и планшетом
В России начали собирать обновленный Nissan Qashqai
В Сети появились фотографии полицейской Lada Vesta Sport
Все материалы
Дом
В одной парадной
Сколько стоит соседство с Боярским, Миллером и Путиным
Пока русских нет
Люди с деньгами скупают жилье в Лиссабоне. И у них на это пять причин
Дорогие мои
Цены на квартиры в Москве рекордно подскочили. И это еще не конец
«Дом-2» помешал развитию Москвы
В России подорожали коммуналки
Москве пообещали ипотечный провал
IKEA задумала сдавать мебель в аренду россиянам
Все материалы