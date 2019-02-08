Шесть шахтеров погибли при падении «КамАЗа» с 10-метровой высоты в Кузбассе

«КамАЗ» с рабочими упал в обрыв с высоты 8-10 метров (примерно трех-четырехэтажный дом) в Кемеровской области. Шесть человек погибли и 16 пострадали, передает в пятницу, 8 февраля, ТАСС со ссылкой на ГИБДД.

Авария произошла в ста километрах от Междуреченска возле угольного распада. По предварительным данным, водитель не справился с управлением.

Все пассажиры работали на шахте «Разрез Распадский». Они ехали на смену.

На месте работают сотрудники полиции и МЧС. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 216 УК («Нарушение правил при ведении иных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»).

Шахта «Разрез Распадский» принадлежит компании «Распадская», которая занимается добычей и обогащением угля в Кемеровской области.

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