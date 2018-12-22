В Пермском крае загорелась шахта

В Соликамске Пермского края произошел пожар в шахте. Об этом в субботу, 22 декабря, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

По словам собеседника агентства, возгорание началось на отметке 340 метров. «Восемь человек выведены на поверхность. В шахте остаются девять рабочих», — уточнил он.

Источник также добавил, что пока горноспасателям не удается добраться до рабочих из-за высокой температуры и сильного задымления в шахте. Связи с ними нет, отметил он.

В пресс-службе компании «Уралкалий» сообщили, что инцидент произошел в строящемся четвертом стволе рудника «Соликамск-3». Там подтвердили, что в настоящее время в зоне задымления находятся девять сотрудников подрядной организации.

«Компания будет информировать о ходе выполнения плана ликвидации аварии и проведения спасательных мероприятий», — заявили в пресс-службе.

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