Пожар на руднике в Пермском крае сняли на видео

«Пятый канал» опубликовал видеозапись с места пожара на руднике в Соликамске Пермского края. Ролик был размещен в субботу, 22 декабря, на сайте телеканала.

На кадрах видна территория предприятия, окутанная клубами дыма.

Как сообщил телеканалу начальник управления по связям с общественностью компании «Уралкалий» Андрей Сидоров, задымление произошло в результате строительных работ.

В шахте до сих пор заблокированы девять человек. «У них есть средства индивидуальной защиты, специальные шахтные самоспасатели, но уже это время (которое они смогут находиться под землей без воздуха — прим. «Ленты.ру»), к сожалению, закончилось. Шансы на их спасение невысокие», — сообщил «Интерфаксу» начальник ФГУП «УС-30» (подрядчик «Уралкалия») Андрей Максимов.

Ранее сообщалось, что пожар на предприятии произошел на подвесной конструкции для проходки вертикальных стволов шахты. «Никакого возгорания метана не было. Горит проходческий полок диаметром семь метров», — сообщал источник в экстренных службах.

22 декабря стало известно о том, что в шахте в Соликамске произошел пожар. По предварительным данным, возгорание началось на отметке 340 метров. В пресс-службе «Уралкалия» сообщили, что инцидент произошел в строящемся четвертом стволе рудника «Соликамск-3».

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