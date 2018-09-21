На уральской золотодобывающей шахте погибли два рабочих

На шахте «Центральная» под городом Пласт (Челябинская область) погиб 30-летний горнорабочий. Об этом сообщает пресс-служба управления Следственного комитета по Челябинской области.

По предварительным данным, причиной смерти стал удар электрического тока. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

По информации Ura.ru, летальный случай на шахте стал вторым за неделю: 19 сентября на глубине 850 метров произошел обвал, под которым оказался один человек. Спасти его не смогли — шахтер скончался в карете скорой помощи.

Шахта «Центральная» входит в группу компаний «Южуралзолото» — крупнейшего золотодобывающего предприятия в России по объему производства и запасам. Компанией владеет миллиардер Константин Струков.

В 2017 году на руднике «Мир» в Якутии, принадлежащем компании «Алроса», произошел прорыв воды. Восемь шахтеров остались под землей. Из-за риска дальнейшего обрушения горных пород все работы по их спасению были прекращены. Позже стало известно, что за неделю до трагедии от производственных травм в руднике умер рабочий.

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