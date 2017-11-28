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Раскрыты подробности гибели рабочего класса в России

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С начала года на рабочих местах погибли почти две тысячи россиян; 810 человек умерли естественной смертью, в основном от профессиональных заболеваний. Об этом заявил заместитель руководителя Федеральной службы по труду и занятости Иван Шкловец, сообщает РИА Новости.

«При устойчивом снижении производственного травматизма впервые начался рост профессиональных заболеваний. В этом году за 10 месяцев на рабочих местах погибли 1,9 тысячи работников, из них в 810 случаях это была естественная смерть, это была остановка сердца, остановка дыхания», — сказал он на пресс-конференции, посвященной безопасности труда.

Шкловец отметил, что смерти по естественным причинам можно объяснить некачественными медосмотрами или их отсутствием, в результате чего были проигнорированы хронические заболевания рабочих. Так, один работник вышел на работу на основании справки для посещения бассейна, а потом умер от инфаркта.

В начале августа на шахте компании АЛРОСА в городе Мирном произошел прорыв воды: под завалами остались восемь горняков. Еще один работник рудника «Мир» умер в конце июля, получив производственные травмы.

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