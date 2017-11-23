Жители Зауралья скинулись на дрова и спасли от холодной смерти почтальонов

Жители поселка Майский в Каргапольском районе Зауралья собрали деньги на отопление отделения «Почты России», пожалев замерзающих на рабочих местах почтальонов. Об этом в четверг, 23 ноября, сообщает Ura.ru.

Председатель местной ветеранской организации Ирина Думанян пояснила, что в здание почты, не подключенное к центральной сети отопления, должны были привезти дрова 5 ноября. Но этого не случилось. В конце месяца староста поселка Любовь Никулина инициировала благотворительный сбор.

«Она просто пошла по домам — все давали, кто сколько может. Поучаствовали 53 человека, насобирали в итоге семь тысяч рублей и купили машину дров. Низкий поклон всем, кто помогал, но почему государственную организацию отапливают люди?» — возмутилась собеседница издания. Она добавила, в соседнем поселке Твердыш сотрудники почты тоже носят дрова из дома на работу.

В управлении МЧС по Курганской области изданию сообщили, что закупку топлива для отделений в районах провели по плану и в Каргапольский район завезли дрова на всю зиму.

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