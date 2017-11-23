Рязанские чиновники обрекли селян на голодную смерть

У жителей села Троице-Орловка Рязанской области заканчиваются продукты питания, купить их негде: единственный магазин закрыли несколько месяцев назад, сообщает «7x7».

Глава Горловского сельского поселения обещал, что в село будет приезжать автолавка, но ее ни разу не было, рассказала изданию студентка Олеся Спиридонова, чьи родители живут в Троице-Орловке. «До ближайшего магазина — 12 километров, в селе почти ни у кого нет транспорта. Ни один пенсионер не сможет проделать такой путь, да еще с сумками. Старики еще на что-то надеялись, но как выпал снег — испугались, что зимой им придется голодать», — сказала она.

Жительница села Ольга Симонова подтвердила, что купить продукты невозможно: два раза в неделю привозят только хлеб. «Надеяться не на кого: в селе одни пенсионеры, участники войны и вдовы ветеранов остались. Медпункта нет — сами друг другу уколы делаем, магазина теперь тоже нет. Про нас вспоминают только во время выборов», — пожаловалась она.

По данным издания, в Троице-Орловке, находящемся в 50 километрах от Скопина на границе с Тульской областью, живут 40 человек пенсионного возраста. По словам местных жителей, «зимовать» в селе осталось не больше 20 человек.