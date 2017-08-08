Детей в магнитогорском лагере кормили просроченной колбасой

В лагере в Магнитогорске детей кормили просроченными продуктами. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Челябинской области.

Нарушения были обнаружены в лагере с дневным пребыванием «Талантика — город профессий». Отмечается, что в момент проверки детям давали варено-копченую колбасу «Куриная» с истекшим более чем на 2—2,5 месяца сроком годности.

В отношении компании «Влан», обеспечивавшей питание детей, возбуждены два дела об административных правонарушениях по части 1 статьи 14.43 КоАП («Нарушение требований технических регламентов»).

В мае выяснилось, что престарелых и инвалидов в доме-интернате, расположенном в селе Черняево в Хабаровском крае кормили кашей с насекомыми. Было установлено, что закупленные крупы не соответствовали требованиям нормативных документов. В ячменной, пшеничной и гречневой крупах, а также в пшене, горохе и овсяных хлопьях обнаружили хлебных клещей, мукоеда суринамского, цветковые пленки и сорную примесь.