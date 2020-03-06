Два человека погибли из-за выброса метана в российской шахте

По меньшей мере два человека погибли из-за выброса метана в шахте «Воркутинская» в республике Коми. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России, передает РИА Новости.

Как сообщили в пресс-службе «Воркутауголь», в момент выброса в забое находилось четыре человека. Двое из них смогли самостоятельно пробраться к свежему воздуху. Двое других работников остались в забое и погибли.

По данным спасателей, на момент происшествия в шахте находились 106 человек. На данный момент 104 рабочих выведены на поверхность. Причины произошедшего выясняются. Работа предприятия приостановлена, горные выработки разгазируют. Угрозы взрыва нет.

В мае прошлого года два шахтера сорвались с 40-метровой высоты в шахте в Окинском районе Бурятии. У погибших был многолетний стаж работы по специальности.

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