Названа причина обрушения в российской шахте

Обрушение горной породы в угольной шахте «Чертинская-Коксовая» в Кемеровской области произошло из-за внезапного выброса газа и угля. Такую причину назвали в пресс-службе региональной прокуратуры, передает «Интерфакс» в понедельник, 14 сентября.

«Горным диспетчером шахты задействован план ликвидации аварии, горноспасатели ведут поиск находящегося под завалом машиниста горных выемочных машин» — приводит агентство сообщение ведомства. Для расследования обстоятельств произошедшего создана специальная комиссия. Проводится проверка на предмет исполнения законодательства об охране труда и промышленной безопасности.

Ранее стало известно, что в шахте погибли два человека. По другим данным, при обрушении погиб один рабочий, второй находится под завалами.

15 августа сообщалось, что четыре горняка погибли при обрушении надземной галереи с ленточным конвейером для транспортировки угля на шахте в Коми. Предположительно, ЧП случилось из-за нарушения требований техники безопасности.