Названа возможная причина пожара на нефтешахте в Коми. По предварительным данным, пожар произошел из-за короткого замыкания при проведении буровых работ. Об этом сообщили в пресс-службе ООО «Лукойл-Коми», чьим производственным подразделением является «Яреганефть», передает ТАСС.

«По предварительной информации, причиной возгорания послужило короткое замыкание в пусковом устройстве, принадлежащем подрядной организации ООО "Нефтегазмаш" (НГМ) при проведении ее сотрудниками буровых работ (строительстве скважин уклонного блока 3Т-4)», — уточняется в сообщении компании.

О возгорании стало известно в воскресенье, 1 ноября. Сообщение поступило в 20:03 по московскому времени. В тот момент на объекте находились 82 работника предприятия и подрядных организаций. Работники попытались самостоятельно ликвидировать возгорание, однако после неудачной попытки передали информацию руководству. Всех сотрудников эвакуировали, работа шахты приостановлена.

По данным ГУ МЧС по региону, местонахождение двух человек еще устанавливается. На месте работают горноспасатели. Прокуратура и следователи начали проверки.

15 августа сообщалось, что четыре горняка погибли при обрушении надземной галереи с ленточным конвейером для транспортировки угля на шахте в Коми. Предположительно, ЧП случилось из-за нарушения требований техники безопасности.