Около 200 горняков эвакуированы из шахты в Кузбассе из-за пожара

Около 200 горняков эвакуируют из шахты «Шерегешская» в Таштагольском районе Кузбасса из-за пожара. Об этом в субботу, 9 января, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оперативных службах региона.

«По предварительным данным, пострадавших нет. Эвакуируются 188 человек», — рассказал собеседник агентства.

В шахте велись сварочные работы, уточнили в пресс-службе администрации Таштагольского района. Из сообщения следует, что открытого огня не было, однако в соответствии с регламентом шахтеров вывели на поверхность.

По факту случившегося инициирована проверка. Шахта может возобновить работу после проветривания.

Шерегешский рудник входит в состав горнорудного филиала «Евраз ЗСМК».

31 декабря на шахте «Весенняя Аралчинская» в Актюбинской области Казахстана произошел взрыв, в результате которого погибли четыре человека.