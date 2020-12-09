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На Украине забастовали шахтеры

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Фото: страница Михаила Волынца в Facebook

Во Львовской, Донецкой и Волынской областях Украины забастовали шахтеры. Они требуют от властей погасить долги по зарплате, сообщает «Страна.ua».

Как рассказал председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец, в одной из шахт Волынской области горняки остались под землей. Работники другой шахты отказались спуститься под землю и направились к зданию администрации госпредприятия «Волыньуголь».

Во Львовской области 75 горняков спустились в шахту, но отказались работать.

В городе Мирноград Донецкой области работники шахты бастуют с прошлой недели. Горняки перекрывают дорогу в центре города.

В сентябре шахтеры Днепропетровской области обратились за помощью к депутатам Европарламента. Они бастовали, требуя повысить заработную плату и улучшить условия труда.

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