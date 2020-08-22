Украинские шахтеры отказались работать на Лукашенко

Председатель Конфедерации свободных профсоюзов Украины и Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец заявил, что украинские шахтеры откажутся работать на шахтах Белоруссии вместо забастовщиков. На своей странице в Facebook он выразил поддержку коллегам, пожелал им добиться выполнения требований и указал, что шахтеры — «одна из самых солидарных каст в мире».

Таким образом Волынец прокомментировал слова президента Белоруссии Александра Лукашенко, который пригрозил бастующим работникам «Беларуськалия» тем, что позовет работать украинцев.

«У нас в Солигорске две тысячи человек хотят работать на "Беларуськалии". Они придут. Не они придут — во всем мире безработица. Приедут из Украины шахтеры. Их море — безработных», — заявил действующий глава государства.

Волынец указал, что безработных шахтеров на Украине нет, более того, на шахтах по добыче железной руды, марганца, цветных металлов специалистов не хватает. По его словам, никто не собирается выступать в роли штрейкбрехеров.

Акции протеста против Лукашенко начались в день президентских выборов 9 августа. По данным ЦИК республики, президент набрал более 80 процентов голосов избирателей, однако протестующие уверены, что победу почти с таким же результатом одержала его основная соперница Светлана Тихановская.

С того момента забастовку объявили крупнейшие предприятия страны. Лукашенко угрожает организаторам и участникам забастовки увольнениями, а их лидеров преследуют следственные органы. Так, член стачечного комитета «Беларуськалия» Дмитрий Куделевич был вызван на допрос в КГБ, но сумел сбежать и покинул страну.

«Беларуськалий», один из лидеров по производству калийных удобрений в мире и главный источник иностранной валюты в республике, с 19 августа прекратил добычу руды. Были остановлены все шесть рудников.

Также против Лукашенко выступили журналисты республиканских каналов. Белорусские власти позвали взамен уволившихся сотрудников журналистов из России. На встрече с работниками агрокомбината «Дзержинский» Лукашенко заявил, что иностранцы уже приступили к работе.