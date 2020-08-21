Лукашенко пообещал не допустить поступления многомиллионной помощи ЕС оппозиции

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что оппозиция претендует на многомиллионную помощь от ЕС. Эти деньги без ведома государства в страну не поступят, пообещал глава государства. Об этом сообщает телеканал СТВ, видеозапись сюжета доступна в YouTube.

По его словам, «черная сотня» сразу после начала демонстраций начала делить должности: «У нас в правительстве 20 министерств, по 5 человек на место. А как поделить? И они начали сегодня эту дележку, не могут договориться».

Лукашенко подчеркнул, что данные действия квалифицированы правоохранительными органами согласно закону.

«Они все там неглупые. Много там бывших, много настоящих там, и так далее, которые хотят прорваться к власти. Они же понимают, что это незаконно. Поэтому возбуждено уголовное дело, и мы их сейчас будем допрашивать, каждого по очереди», — резюмировал президент.

Ранее 21 августа Лукашенко обвинил США в подготовке «заварушки» в Белоруссии. По его словам, Запад решил «подтянуть» страну к себе и создать у границ России «санитарный кордон», к которому относятся прибалтийские республики и Украина. Лукашенко подчеркнул, что у него достигнуто полное взаимопонимание относительно ситуации в стране с российским коллегой Владимиром Путиным .

В Белоруссии вторую неделю проходят массовые акции протеста. Граждане выступают против официальных результатов президентских выборов. Лукашенко считает, что в ситуации видны элементы внешнего вмешательства. По его словам, координаторы пытаются действовать в стране по «методичкам "цветных революций"», а протестующими управляют из «Польши, Великобритании и Чехии».