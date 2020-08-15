МИД Белоруссии назвал санкции ЕС «концом политики»

МИД Белоруссии назвал санкции Европейского союза (ЕС) против белорусских чиновников «концом политики». Об этом заявил пресс-секретарь министерства Анатолий Глаз, передает издание naviny.by со ссылкой на агентство БелаПан.

По словам Глаза, наличие у ЕС политики в отношении Белоруссии — ключевой вопрос на сегодняшний день. Он добавил, что для Минска взаимодействие с Евросоюзом является одним из приоритетных направлений внешней политики страны. В связи с этим Белоруссия настроена сохранять и продолжать «пусть и сложный, но диалог».

О намерении ЕС ввести санкции против властей Белоруссии стало известно 11 августа. Меры введут в том случае, если Минск не наладит диалог с оппозицией и не остановит насилие в стране. В ЕС подчеркнули, что президентские выборы в Белоруссии нельзя считать свободными или справедливыми.

По данным источников Reuters, ограничительные меры введут в августе. Как рассказал собеседник агентства, на высшем уровне в ЕС к этому склоняются почти единогласно, однако Венгрия остается скептиком. В поддержку санкций выступили Германия, Австрия, Литва, Латвия и Швеция. 14 августа сообщалось, что ЕС предложит Минску помощь в выстраивании диалога с оппозицией.

15 августа Белоруссия отказала во въезде в страну главе делегации Европейского парламента по связям с Белоруссией Роберту Бедроню и постоянному докладчику Европарламента по Белоруссии депутату Пятрасу Ауштрявичюсу, не объяснив причины. Депутаты планировали оценить ситуацию в стране после выборов, пообщаться с задержанными, чиновниками и неправительственными организациями. После запрета они заявили, что таким образом Минск отказывается от любой возможности для диалога.

По данным ЦИК Белоруссии, за действующего президента Александра Лукашенко проголосовали 80,1 процента избирателей, а за оппозиционного кандидата Светлану Тихановскую — 10,1 процента. Она не признала результаты. 9 августа по всей стране вспыхнули акции протеста из-за несогласия с итогами выборов. ОМОН подавлял митинги с использованием слезоточивого газа, светошумовых гранат, дымовых шашек.