Евросоюз задумался о санкциях против «ответственных за насилие» в Белоруссии

Евросоюз (ЕС) задумался о мерах против властей Белоруссии, если те не наладят диалог с оппозицией и не остановят насилие в стране. Об этом говорится в заявлении верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля.

В ЕС считают, что отношения объединения с Минском могут ухудшиться «без прогресса в области прав человека и верховенства закона». Так, Боррель подчеркнул, что выборы в Белоруссии нельзя считать свободными или справедливыми, а власти республики применяли насилие по отношению к собственным гражданам.

«На фоне всего этого мы будем оценивать действия белорусских властей по урегулированию [протестов] и проведем глубокий анализ отношений ЕС с Минском. Мы также можем принять меры против лиц, ответственных за насилие, необоснованные аресты и фальсификацию результатов выборов», — говорится в документе.

10 августа признанный Россией и рядом других государств президент страны Александр Лукашенко объявил, что демонстрации в белорусских городах спровоцированы «кукловодами» с Запада.

Вечером 9 августа по всей Белоруссии вспыхнули акции протеста. В центре Минска начались столкновения с ОМОНом. Митинги подавляли с использованием слезоточивого газа, светошумовых гранат, дымовых шашек. По официальным данным, пострадали 39 силовиков и более 50 гражданских лиц. Правозащитники сообщают об одном погибшем участнике протестов.

Согласно данным Центризбиркома, Лукашенко набрал 80,23 процента голосов. Его главная соперница Светлана Тихановская — 9,9 процента. Она заявила, что не признает эти результаты.

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