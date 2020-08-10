Глава Еврокомиссии прокомментировала выборы в Белоруссии

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен прокомментировала выборы в Белоруссии, осудив жестокое подавление протестов и призвав правительство страны точно подсчитать и опубликовать результаты голосования. Она сделала соответствующее заявление у себя в Twitter.

«Жестокое подавление мирных протестов недопустимо в Европе. Фундаментальные права человека в Белоруссии необходимо уважать. Я призываю белорусские власти обеспечить точный подсчет и публикацию голосов, отданных на вчерашних выборах», — написала фон дер Ляйен.

До этого в том же духе высказался представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт: по его словам, прошедшие в Белоруссии президентские выборы не соответствуют демократическим стандартам, и этот вопрос требует обсуждения на уровне Евросоюза.

Ранее 10 августа признанный Россией и рядом других государств президент страны Александр Лукашенко объявил, что демонстрации в белорусских городах спровоцированы «кукловодами» с Запада.

Вечером 9 августа по всей Белоруссии вспыхнули акции протеста. В центре Минска начались столкновения с ОМОНом. Демонстрантов подавляли с помощью слезоточивого газа, светошумовых гранат, дымовых шашек. По официальным данным, пострадали 39 силовиков и более 50 гражданских лиц. Правозащитники сообщают об одном погибшем участнике протестов.

Согласно данным Центризбиркома, Лукашенко набрал 80,23 процента голосов. Его главная соперница Светлана Тихановская — 9,9 процента. Она заявила, что не признает эти результаты.