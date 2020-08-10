Путин поздравил Лукашенко с победой на выборах

Президент России Владимир Путин поздравил белорусского лидера Александра Лукашенко с победой на выборах. Об этом сообщает ТАСС.

В направленной главе Белоруссии телеграмме глава государства сообщил, что рассчитывает на дальнейшее развитие взаимовыгодных российско-белорусских отношений во всех областях, углублению сотрудничества в рамках Союзного государства, наращиванию интеграционных процессов по линии Евразийского экономического союза и СНГ, а также военно-политических связей в Организации Договора о коллективной безопасности.

«Это, несомненно, отвечает коренным интересам братских народов России и Беларуси», — написал Путин.

Ранее Лукашенко с победой на выборах поздравил глава китайского государства Си Цзиньпин. Лидер Китая таким образом стал первым главой иностранного государства, признавшим результаты белорусских выборов. Первым из президентов, в целом отреагировавших на ситуацию, стал лидер Украины Владимир Зеленский. Он призвал стороны к диалогу и воздержанию от уличного насилия.

По данным Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Белоруссии, Александр Лукашенко набирает 80,23 процента избирателей, за Светлану Тихановскую проголосовали 574 тысячи человек, или 9,90 процентов. Против всех кандидатов высказались 6,02 процента избирателей. За Анну Канопацкую проголосовали 1,68 процента, Андрей Дмитриев набрал 1,04 процента, а Сергей Черечень — 1,13 процента.

В ЦИК добавили, что эти результаты уже вряд ли изменятся.

Предвыборная кампания в Белоруссии сопровождалась акциями протеста из-за ареста и недопуска к выборам оппозиционных кандидатов. В Минск в день голосования согнали военную технику на случай протестных демонстраций. После завершения голосования на выборах президента республики в Минске и других городах Белоруссии начались массовые протесты.