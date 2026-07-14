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Бывший СССР
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21:51, 14 июля 2026Бывший СССР

Прилет самой мощной российской авиабомбы по объекту ВСУ сняли на видео

Появилось видео прилета авиабомбы ФАБ-3000 по цели в Херсоне
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Кадр: «Изнанка»

В сети появилось видео поражения объекта Вооруженных сил Украины (ВСУ) с помощью российской авиабомбы в Херсоне. Кадр публикует Telegram-канал «Изнанка».

Видео объективного контроля, снятое с разведывательного дрона, зафиксировало попадание снаряда и мощный взрыв. В описании к ролику уточняется, что был поражен пункт временной дислокации 414-й отдельной бригады противника.

Ранее Вооруженные силы России сняли на видео уничтожение пункта дислокации украинской бригады в Запорожье с помощью ФАБ-3000.

ФАБ-3000 является самой мощной неядерной авиабомбой на вооружении Российской армии. Боеприпас большой мощности предназначен для разрушения особо прочных сооружений и заглубленных командных пунктов. Во времена СССР на вооружении также стояла девятитонная ФАБ-9000, однако в настоящее время Воздушно-космические силы РФ не располагают самолетами, способными запускать эти бомбы.

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