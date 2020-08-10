Cи Цзиньпин первым поздравил Лукашенко с победой на выборах

Глава китайского государства Си Цзиньпин поздравил президента Белоруссии Александра Лукашенко с победой на выборах. Сообщение об этом появилось в Telegram-канале «Пул первого».

Лидер Китая таким образом стал первым главой иностранного государства, признавшим результаты белорусских выборов. Первым из президентов, в целом отреагировавших на ситуацию, стал лидер Украины Владимир Зеленский. Он призвал стороны к диалогу и воздержанию от уличного насилия.

Массовые протесты в Минске и других городах Белоруссии начались после завершения голосования на выборах президента республики, заключительный день которых состоялся 9 августа. Согласно промежуточным данным ЦИК, действующий глава Белоруссии Александр Лукашенко набирает свыше 80 процентов голосов, оппозиционный кандидат Светлана Тихановская — лишь 9 процентов. Граждане не верят в победу Лукашенко, который баллотируется на шестой срок и бессменно правит с 1994 года.