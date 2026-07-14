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21:54, 14 июля 2026Бывший СССР

Возможное назначение Буданова назвали опасной рокировкой

Марочко: Возможное назначение Буданова на пост министра обороны Украины не изменит ход СВО
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине
Кирилл Буданов

Кирилл Буданов. Фото: Reuters

Подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики (НМ ЛНР) в отставке Андрей Марочко прокомментировал возможное назначение главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Кирилла Буданова (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) на пост министра обороны страны. Его слова приводит ТАСС.

Марочко отреагировал на данные о возможном назначении Буданова и подчеркнул, что это не повлияет на ход конфликта. Он подчеркнул, что Буданов на посту министра обороны Украины не изменит течение специальной военной операции (СВО).

Однако Марочко назвал возможное назначение Буданова опасной рокировкой, поскольку он вел террористическую деятельность в отношении России, будучи главой СБУ. «Я думаю, что Буданов сакцентирует свое внимание на террористической деятельности», — допустил он.

Ранее депутат Верховной Рады Ольга Василевская-Смаглюк заявила, что Буданова снимут с занимаемой должности и поставят на место министра обороны. При этом информированный источник издания «РБК-Украина» тем временем опровергает сообщения парламентария.

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