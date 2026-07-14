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21:49, 14 июля 2026Мир

В США скептически отнеслись к новым санкциям против России

Semafor: Проект Грэма о санкциях против России может не получить поддержку Трампа
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)
СюжетСанкции против России:

Фото: Annabelle Gordon / Reuters

Сенаторы США скептически относятся к проекту новых санкций против России, поскольку он может не получить полной поддержки американского президента Дональда Трампа. Об этом сообщает Semafor.

Республиканцы и демократы хотели бы услышать слова о твердой поддержке санкций со стороны самого Трампа, прежде чем переходить к дальнейшим шагам. Автор законопроекта, скончавшийся сенатор Линдси Грэм (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), много раз утверждал, что Трамп поддерживает санкции, однако именно отсутствие комментариев главы Белого дома помешало вынести документ на рассмотрение сената ранее.

«Линдси некоторое время назад говорил, что президент Трамп поддерживает эту идею, но это вовсе не означало, что он готов дать ей ход. Не думаю, что мы когда-либо получали окончательное добро. Но думаю, как только он даст добро, мы продвинемся в этом вопросе», — отметил сенатор-республиканец Джон Ховен.

Ранее стало известно, что проект новых санкций против РФ предусматривает введение ограничений против крупнейших покупателей российской нефти и газа, в том числе против Китая и Индии.

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