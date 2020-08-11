Страны Европы призвали Минск немедленно вступить в диалог с оппозицией

Главы МИД восьми стран Европы призвали власти Белоруссии немедленно вступить в диалог с оппозицией. Совместное заявление опубликовали на сайте ведомства в Финляндии.

«Мы призываем белорусские власти прекратить преследование политических оппонентов, освободить всех несправедливо задержанных и уважать права и свободы человека», — говорится в документе, подписанном министерствами Дании, Эстонии, Финляндии, Исландии, Латвии, Литвы, Норвегии и Швеции.

Помимо этого, страны попросили Минск вступить в «настоящий политический диалог» и сотрудничать с оппозиционерами. По их мнению, это позволит избежать насилия. В Европе также считают, что процедура белорусских выборов не соответствовала международным стандартам демократии и верховенства закона.

10 августа признанный Россией и рядом других государств президент страны Александр Лукашенко объявил, что демонстрации в белорусских городах спровоцированы «кукловодами» с Запада.

Вечером 9 августа по всей Белоруссии вспыхнули акции протеста. В центре Минска начались столкновения с ОМОНом. Митинги подавляли с использованием слезоточивого газа, светошумовых гранат, дымовых шашек. По официальным данным, пострадали 39 силовиков и более 50 гражданских лиц. Правозащитники сообщают об одном погибшем участнике протестов.

Согласно данным Центризбиркома, Лукашенко набрал 80,23 процента голосов. Его главная соперница Светлана Тихановская — 9,9 процента. Она заявила, что не признает эти результаты.