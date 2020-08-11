Польша предложила себя в роли посредника между Лукашенко и оппозицией

Варшава предлагает себя в качестве посредника на переговорах между властями Белоруссии и оппозицией. Об этом рассказал глава МИД Польши Яцек Чапутович, его цитирует AFP в своем Twitter.

«Еще есть пространство для диалога», — считает он.

10 августа признанный Россией и рядом других государств президент страны Александр Лукашенко объявил, что демонстрации в белорусских городах спровоцированы «кукловодами» с Запада.

Вечером 9 августа по всей Белоруссии вспыхнули акции протеста. В центре Минска начались столкновения с ОМОНом. Митинги подавляли с использованием слезоточивого газа, светошумовых гранат, дымовых шашек. По официальным данным, пострадали 39 силовиков и более 50 гражданских лиц. Правозащитники сообщают об одном погибшем участнике протестов.

Согласно данным Центризбиркома, Лукашенко набрал 80,23 процента голосов. Его главная соперница Светлана Тихановская — 9,9 процента. Она заявила, что не признает эти результаты.