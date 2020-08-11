Евросоюз высказался о выборах в Белоруссии

Властям Белоруссии следует прекратить насилие над мирными протестующими и аресты. Так высказался об этом верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель у себя в Twitter.

«Белорусский народ имеет право на демократию и свободные и честные выборы», — подчеркнул Боррель, добавив, что власти ЕС обсуждают совместную реакцию на происходящее.

Днем ранее ситуацию прокомментировала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Она заявила, что правительству действующего президента Белоруссии Александру Лукашенко следует точно посчитать и опубликовать результаты голосования, а также прекратить силовое подавление демонстраций.

До этого в том же духе высказался представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт: по его словам, прошедшие в Белоруссии президентские выборы не соответствуют демократическим стандартам, и этот вопрос требует обсуждения на уровне Евросоюза.

Ранее 10 августа признанный Россией и рядом других государств президент страны Александр Лукашенко объявил, что демонстрации в белорусских городах спровоцированы «кукловодами» с Запада.

Вечером 9 августа по всей Белоруссии вспыхнули акции протеста. В центре Минска начались столкновения с ОМОНом. Демонстрации подавляли с использованием слезоточивого газа, светошумовых гранат, дымовых шашек. По официальным данным, пострадали 39 силовиков и более 50 гражданских лиц. Правозащитники сообщают об одном погибшем участнике протестов.

Согласно данным Центризбиркома, Лукашенко набрал 80,23 процента голосов. Его главная соперница Светлана Тихановская — 9,9 процента. Она заявила, что не признает эти результаты.