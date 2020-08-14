Евросоюз предложит Минску помощь в диалоге с оппозицией

Европейский союз (ЕС) предложит содействие диалогу властей Белоруссии с оппозицией. Об этом сообщает ТАСС.

Министры стран-членов Евросоюза по итогам неформального заседания Совета ЕС заявили, что выборы в Белоруссии были сфальсифицированы. Они отметили, что ЕС не признает их результаты в том виде, в каком они были представлены Центральной избирательной комиссией Белоруссии. Поэтому для урегулирования кризиса ЕС предложит властям страны помощь в налаживании диалога между официальным Минском и оппозицией и окажет содействие переговорам.

Ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Европейский союз начинает работу над санкциями против властей Белоруссии. По его словам, Евросоюз не признает результаты выборов в Белоруссии. Он сообщил, что ЕС вводит санкции против тех, кто ответственен за фальсификацию результатов голосования и насилие во время протестов.

По данным белорусского ЦИК, за действующего президента Александра Лукашенко проголосовали 80,1 процента избирателей, за оппозиционного кандидата Светлану Тихановскую — 10,1 процента. Она заявила, что не признает эти результаты.

Из-за недовольства жителей итогами выборов президента 9 августа по всей Белоруссии вспыхнули акции протеста. В центре Минска начались столкновения с ОМОНом. Митинги подавляли с использованием слезоточивого газа, светошумовых гранат, дымовых шашек.