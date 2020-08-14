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Евросоюз начал работу над санкциями против Белоруссии

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Жозеп Боррель
Жозеп Боррель
Фото: FRANCOIS LENOIR / Reuters

Европейский союз (ЕС) начинает работу над санкциями против властей Белоруссии. Об этом сообщил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в своем Twitter-аккаунте.

По его словам, Евросоюз не признает результаты выборов в Белоруссии. Он сообщил, что Совет по иностранным делам прошел конструктивно, и ЕС вводит санкции против тех, кто ответственен за фальсификацию результатов голосования и насилие во время протестов.

Ранее Боррель предостерег, что отношения объединения с Минском могут ухудшиться «без прогресса в области прав человека и верховенства закона». Так, он подчеркнул, что выборы в Белоруссии нельзя считать свободными или справедливыми, а власти республики применяли насилие по отношению к собственным гражданам.

Вечером 9 августа по всей Белоруссии вспыхнули акции протеста из-за недовольства жителей итогами выборов президента. В центре Минска начались столкновения с ОМОНом. Митинги подавляли с использованием слезоточивого газа, светошумовых гранат, дымовых шашек.

По данным ЦИК, за действующего президента Александра Лукашенко проголосовали 80,1 процента избирателей, за оппозиционного кандидата Светлану Тихановскую — 10,1 процента. Она заявила, что не признает эти результаты.

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